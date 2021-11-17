Политологи и простые россияне вот уже восьмой год задаются вопросом, можно ли хотя бы в будущем нормализовать российско-украинские отношения.

Главной проблемой видится именно упорное до патологии стремление нынешних украинских властей оттолкнуть Россию, перечеркнув общее историческое прошлое и религиозно-этническое родство, размышляет издание «Мировые новости». Полный разрыв между странами произошел с момента антиконституционного переворота 2014 года в Киеве. С тех пор экзальтация украинских чиновников лишь нарастает. Такая Украина едва ли нужна России, считает автор статьи. Тем более, если учитывать курс украинской верхушки на вступление в ЕС и НАТО, что однозначно противоречит российским национальным интересам.

Сейчас у властей РФ оформилось четкое понимание того, что простого решения проблемы не существует. В Киеве боятся признаться самим себе в том, что Украина в нынешнем состоянии оказалась никому не нужна. Она осталась один на один со своими проблемами, никто их за нее решать не собирается. Со стороны России нет необходимости принимать какие-либо решения, так как время работает против Украины.

Уже сейчас, предчувствуя неизбежный крах, Киев пытается отвлечь внимание своего народа и коллективного Запада заявлениями о якобы российской угрозе. Примечательно, что по мере ухудшения ситуации в стране Киев все активнее нагнетает атмосферу русофобией. Попытки России вразумить Киев, напомнив о благополучных временах интеграции и сотрудничества, бесполезны, резюмируют «Мировые новости».