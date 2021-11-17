Правительство РФ: новый список районов Крайнего Севера отвечает современным требованиям

Российский кабмин утвердил новый список районов Крайнего Севера и приравненных к ним территорий. Соответствующая публикация появилась в Telegram-канале правительства.

По словам представителей кабинета министров, обновленный перечень более структурирован, а также отвечает современным требованиям. Уточняется, что изменения связаны с необходимостью организации выплат жителям Крайнего Севера.

«С точки зрения географии список не изменился. Жители всех территорий, входивших в предыдущие перечни, продолжат получать положенные льготы, госгарантии и компенсации», — указано в сообщении.

Как стало известно ранее, в список полностью вошли семь регионов, включая Якутию, Мурманскую область и Камчатский край. К районам Крайнего Севера причислены и отдельные части Бурятии, Тувы и Алтая.