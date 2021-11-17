В Лондоне загадочно умерла супруга пожизненно заключенного экс-сенатора Изместьева

Жена бывшего сенатора Башкирии Игоря Изместьева, пожизненно осужденного за организацию убийств и терроризм, Ирина скончалась в Британии при загадочных обстоятельствах.

По данным СМИ, последние дни женщина жаловалась на ухудшение самочувствия и сильный кашель. Результаты теста на коронавирусную инфекцию оказались отрицательными, передает «Стархит».

«Кашляла, сказали, принимала антибиотики, неважно себя чувствовала несколько дней... Не ковид», — сообщила близкая подруга погибшей Миранда Мирианашвили.

По ее словам, она нашла Изместьеву уже мертвой на диване в квартире. Все обстоятельства и причины смерти устанавливаются. По данному факту правоохранители начали проверку.