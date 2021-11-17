Владимир Зеленский ошибся с выбором политического направления еще на этапе становления президентом Украины. Из-за этого глава государства оказался «в плену».

Текущий рейтинг одобрения Зеленского достиг 22 процентов, что является минимальным показателем в истории Украины. Президент мог избежать такого развития событий, если бы отказался от тупиковой парадигмы «война с Россией до победы» в пользу «компромисса ради мира и развития», считает политолог Сергей Станкевич.

«Дескать, мы обязаны победить и восторжествовать. Никаких компромиссов с "царством тьмы". Переговоры? Только затем, чтобы сказать врагу в лицо: "Агрессор и оккупант, сдавайся, возвращай территории, кайся, плати репарации, а мы будем тебя и твоих коллаборантов судить и наказывать". Другой язык общения с "царством тьмы" объявляется зрадой, а любой миротворческий компромисс — капитуляцией», — заявил он в беседе с «Украиной.ру».

Однако вместо этого украинские власти слушают политический бред, транслируемый радикальным националистическим меньшинством. Зеленский уничтожает остатки миротворческой конструкции, привлекая в страну наступательное оружие и иностранные военные базы, заключил политолог.