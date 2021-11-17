Полиция арестовала депутата приморского ЗакСа от КПРФ Самсонова

Правоохранительные органы арестовали члена ЗакСа Приморского края от КПРФ Артема Самсонова. Об этом сообщил коллега задержанного Владимир Беспалов.

Арест подозреваемого проводился прямо на улице, парламентария вывели из автомобиля и заковали в наручники в присутствии супруги. Самсонову инкриминируют обвинения в педофилии.

«Стоим перед дверью, ждем адвоката, СОБР здесь, представители следственного комитета, ждем адвоката, чтобы с адвокатом проводили обыск», — заявил второй секретарь комитета краевого КПРФ отделения КПРФ Евгений Ляшенко.

Сотрудники полиции в настоящее время готовятся провести обыск в квартире депутата. Региональное управление Следственного комитета России на данный момент не прокомментировало эту информацию.