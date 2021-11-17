Завод производитель завершил испытания универсального минного заградителя «Клещ»

Новый универсальный минный заградитель (УМЗ) на гусеничном шасси «Клещ» прошел этапы заводских испытаний. Об этом рассказали информаторы в сфере оборонно-промышленного комплекса.

Новая боевая машина в одиночку способна сорвать атаку подразделений врага. УМЗ разрабатывается инженерами Уралвагонзавода, пишет в своем материале РИА Новости.

«Успешно завершены заводские испытания УМЗ-Г на гусеничном шасси, созданного Уралвагонзаводом в рамках темы "Клещ-Г". В настоящее время ведется подготовка опытных образцов новейших машин к проведению государственных испытаний», — сообщил один из собеседников.

Информаторы уточнили, что боевая машина создана на шасси танка Т-72 и получила девять пусковых установок, вмещающих порядка 270 минных кассет. Один заградитель способен установить 1080 противопехотных мин или 270 противотанковых мин.