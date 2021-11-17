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Завод производитель завершил испытания универсального минного заградителя «Клещ»

Армия
Завод производитель завершил испытания универсального минного заградителя «Клещ»

Новый универсальный минный заградитель (УМЗ) на гусеничном шасси «Клещ» прошел этапы заводских испытаний. Об этом рассказали информаторы в сфере оборонно-промышленного комплекса.

Новая боевая машина в одиночку способна сорвать атаку подразделений врага. УМЗ разрабатывается инженерами Уралвагонзавода, пишет в своем материале РИА Новости.

«Успешно завершены заводские испытания УМЗ-Г на гусеничном шасси, созданного Уралвагонзаводом в рамках темы "Клещ-Г". В настоящее время ведется подготовка опытных образцов новейших машин к проведению государственных испытаний», — сообщил один из собеседников.

Информаторы уточнили, что боевая машина создана на шасси танка Т-72 и получила девять пусковых установок, вмещающих порядка 270 минных кассет. Один заградитель способен установить 1080 противопехотных мин или 270 противотанковых мин.

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