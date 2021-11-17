Министр Чекунков: Приморье отберет часть туристов у Крыма и Сочи благодаря Спутнику

Цены на жилье в приморском городе Спутник будут интересны для покупателей со всей России, а развитая агломерация отберет часть туристического потока у Крыма и Сочи. Об этом заявил глава Минвостокразвития Алексей Чекунков.

По его словам, Спутник составит конкуренцию черноморскому побережью еще и по причине перенасыщенности рынка спроса на жилье в Сочи и Крыму. Приморский край уже собирает у себя большое количество путешественников, а строительство нового города и развитие туристической инфраструктуры лишь увеличит посещаемость региона, передает РИА Новости.

«При создании туристической инфраструктуры, туристического кластера от Находки до самого юга Приморья, до Хасана, это будет туристическая Мекка, сопоставимая с крымским побережьем или курортами Краснодарского края», — отметил Чекунков.

Уже в скором времени глава Минвостокразвития осмотрит площадку для строительства вместе с вице-премьером, полпредом президента РФ в ДФО Юрием Трутневым. Соглашение о возведении Спутника было подписано в рамках ВЭФ-2021. Площадь города будет превышать тысячу гектаров.