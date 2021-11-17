Власти Красноярского края ввели обязательную вакцинацию от COVID-19 для правоохранителей

Сотрудники правоохранительных органов Красноярского края и жители региона старше 60 лет должны в обязательном порядке пройти вакцинацию от коронавируса. Об этом сообщил главный санитарный врач по региону Дмитрий Горяев.

Власти Красноярского края приняли решение внести изменения в постановление о вакцинации, подписанное 23 июля 2021 года. Документ подразумевает, что ряд категорий граждан подлежат обязательной постановке прививок.

«Охват профилактическими прививками не менее 80% от общей численности данных категорий», — отметил Горяев в своих соцсетях.

Предыдущие четыре месяца правило об обязательной вакцинации касалось работников сфер образования, здравоохранения, торговли, транспортных и бытовых услуг. Прививки должны были сделать сотрудники салонов красоты, тренажерных залов, бань, почты, МФЦ и других учреждений.