Погребинский рассказал, ностальгируют ли украинцы по Советскому Союзу

Число украинцев, ностальгирующих по СССР, постепенно уменьшается, и сейчас по тем временам, когда Украина была частью большой страны, скучают в основном представители старшего поколения.

Об этом в ходе пресс-конференции «По чему мы тоскуем? Как вспоминают СССР спустя 30 лет» рассказал глава Киевского центра политических исследований и конфликтологии Михаил Погребинский, слова которого приводит издание «Украина.ру».

По словам политолога, нынешняя государственная линия на Украине заключается в том, чтобы считать, что все, относящееся к советскому периоду – это страх и ужас.

При этом Погребинский обратил внимание на такую странность: когда украинцев спрашивают, «чего, по их мнению, у них в стране больше – хорошего или плохого?», ответы самых разных людей из разных возрастных групп, в том числе и самых молодых, делятся примерно поровну.

«В отличие, например, от вопроса «ностальгируете ли Вы по Советскому Союзу?»: молодое поколение, вплоть до тех людей, которые хоть чуть-чуть застали СССР, все меньше и меньше, практически не ностальгируют, — добавил киевский политолог. — В отличие от России, где за последние 10 лет, согласно опросам, количество людей, ностальгирующих по Советскому Союзу, увеличивается».

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Как отметил Михаил Погребинский, по Советскому Союзу на Украине еще ностальгируют люди его возраста – таких оказалось больше половины из числа опрошенных. И доля положительных ответов на вопросы об СССР в опросах сокращается по мере того, как уменьшается число пожилых украинцев.

Также хорошие ассоциации с СССР во многом зависят о того, в каком регионе проводится опрос – на юге, или востоке Украины, добавил эксперт, а еще ностальгию по Советскому Союзу в большей степени испытывают те украинцы, кто хорошо относится к России, а те, кто больше склоняется к Западу, не сожалеют о советском строе.