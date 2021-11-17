Погребинский рассказал, ностальгируют ли украинцы по Советскому Союзу

Число украинцев, ностальгирующих по СССР, постепенно уменьшается, и сейчас по тем временам, когда Украина была частью большой страны, скучают в основном представители старшего поколения.
Об этом в ходе пресс-конференции «По чему мы тоскуем? Как вспоминают СССР спустя 30 лет» рассказал глава Киевского центра политических исследований и конфликтологии Михаил Погребинский, слова которого приводит издание «Украина.ру».
По словам политолога, нынешняя государственная линия на Украине заключается в том, чтобы считать, что все, относящееся к советскому периоду – это страх и ужас.
При этом Погребинский обратил внимание на такую странность: когда украинцев спрашивают, «чего, по их мнению, у них в стране больше – хорошего или плохого?», ответы самых разных людей из разных возрастных групп, в том числе и самых молодых, делятся примерно поровну.
«В отличие, например, от вопроса «ностальгируете ли Вы по Советскому Союзу?»: молодое поколение, вплоть до тех людей, которые хоть чуть-чуть застали СССР, все меньше и меньше, практически не ностальгируют, — добавил киевский политолог. — В отличие от России, где за последние 10 лет, согласно опросам, количество людей, ностальгирующих по Советскому Союзу, увеличивается».
Как отметил Михаил Погребинский, по Советскому Союзу на Украине еще ностальгируют люди его возраста – таких оказалось больше половины из числа опрошенных. И доля положительных ответов на вопросы об СССР в опросах сокращается по мере того, как уменьшается число пожилых украинцев.
Также хорошие ассоциации с СССР во многом зависят о того, в каком регионе проводится опрос – на юге, или востоке Украины, добавил эксперт, а еще ностальгию по Советскому Союзу в большей степени испытывают те украинцы, кто хорошо относится к России, а те, кто больше склоняется к Западу, не сожалеют о советском строе.