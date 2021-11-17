Врач Григолия: лечить Саакашвили в тюремной больнице нецелесообразно

Омбудсмен Грузии Нино Ломджария создала группу врачей, которая должна следить за здоровьем заключенного Михаила Саакашвили. Член консилиума Георгий Григолия указал на нецелесообразность лечения политика в тюрьме.

Врач Георгия Григолия посетил бывшего президента Грузии в тюрьме впервые в ночь со вторника на среду. По его словам, Михаил Саакашвили действительно голодает. Полный письменный отчет появится позже.

«Саакашвили действительно голодает, это все подтверждают... Лечение такого пациента в тюремной больнице нецелесообразно», — заявил врач специальной группы.

Самочувствие бывшего президента Грузии не тяжелое. Но по результатам его анализов, вскоре могут появиться осложнения. Сейчас Михаилу Саакашвили требуется интенсивное лечение и терапия. В тюремной больнице такого обеспечить не могут, заключил Григолия.