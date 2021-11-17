Байден вновь оконфузился после вопроса о дипломатическом бойкоте Олимпиады в Пекине

Президент США Джо Байден в очередной раз стал объектом насмешек, когда ответил на вопрос журналиста о планах Белого дома объявить дипломатический бойкот зимним Олимпийским играм в Пекине.

Сотрудники прессы поинтересовались у национального лидера, собирается ли Вашингтон отправлять делегацию в Китай на международные спортивные соревнования. На этот вопрос Байден дал ответ, который вновь озадачил журналистов, находящихся на брифинге.

«Я и есть делегация», — ответил глава Белого дома.

Журналисты после этого заявили, что они не поняли, что именно американский лидер имел в виду. Сотрудники прессы также не уверены, что Джо Байден до конца понял озвученный вопрос. Более комментариев или объяснений по данному аспекту президент США не давал.

О скором решении администрации США объявить бойкот зимней Олимпиаде в Пекине сообщала газета Washington Post. Журналисты издания отмечают, что ни Байден, ни члены американского кабмина не намерены посещать Олимпийские игры в официальном формате.