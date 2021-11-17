Строительство жилья приостановилось в более чем 40 российских городах

Постройка многоквартирных домов остановилась в 43 российских городах. Гендиректор Рейтингового агентства строительного комплекса (РАСК) Федор Выломов отметил, что в этих населенных пунктах в сумме проживает 2,2 млн человек.

По словам специалиста, подобная тенденция наблюдается и в относительно крупных городах, где проживают более 100 тысяч человек. В частности, проблема коснулась Мурманска, Орска, Братска, Сызрани, Соликамска и Чайковского, застройка жилья в которых прекратилась с осени 2019 года.

«Уже полтора года объем жилищного строительства в России не превышает 100 млн кв. м. Хорошо, что в сложный пандемийный период, накладывающийся на реформирование, не происходит серьезного снижения. Однако есть национальная цель по объему ввода жилья в 120 млн "квадратов" к 2030 году», — сказал Федор Выломов.

Эксперт в беседе с «Известиями» заявил, что такой негативный сценарий можно охарактеризовать несоответствием возможностей покупателей и желаний застройщиков, климатическими и территориальными различиями, проблемами с проектным обеспечением для старта новых проектов и цикличностью в сфере. Немалую роль в тенденции играет и отсутствие незанятой земли, заметил эксперт.