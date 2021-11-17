Экс-депутат Рады Ляшко потребовал привлечь Зеленского к ответственности за госизмену

Президент Украины Владимир Зеленский совершил государственную измену. Об этом в правоохранительные органы сообщил бывший депутат Верховной рады Украины, лидер «Радикальной партии» Олег Ляшко.

Он подал в полицию соответствующее заявление и потребовал возбудить в отношении главы государства уголовное дело. Причиной стал подписанный в 2019 году Зеленским закон, позволивший импортировать электроэнергию из России и Белоруссии.

«Требую от правоохранителей возбудить уголовное производство против Зеленского по факту государственной измены, коррупции и злоупотребления властью. Антиукраинская политика Зеленского приведет к энергетической капитуляции Украины перед Кремлем, и он должен за это преступление ответить», — написал Ляшко на своей странице в Facebook.

Экс-депутат сопроводил публикацию видеозаписью, на которой он подает заявление в правоохранительные органы. Инициатор разбирательства уверен, что одобренный Зеленским импорт «подрывает национальные экономические и энергетические интересы» Украины и лишает ее «миллиардов долларов».