Белый дом опроверг «старую дружбу» Джо Байдена и Си Цзиньпина

Президент США Джо Байден не считает китайского коллегу Си Цзиньпина своим «старым другом». Об этом заявил представитель пресс-службы Белого дома Эндрю Бейтс во время брифинга.

Он уделил внимание словам главы КНР во время недавнего американо-китайского саммита, который прошел в онлайн-формате. Си Цзиньпин обратился к Джо Байдену как к «своему старому другу».

«Вы четко слышали от самого президента, что его и председателя КНР Си Цзиньпина связывают давние отношения, они провели вместе много времени и способны вести откровенный диалог, говорить напрямую. Вместе с тем он не рассматривает Си Цзиньпина в качестве своего давнего друга», — пояснил Бейтс.

Переговоры между китайским и американским лидерами прошли 16 ноября. Си Цзиньпин отметил, что виртуальная встреча стала первой для него и Джо Байдена как президента США. Глава КНР признался, что рад видеть старого друга.