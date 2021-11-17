Сторонница Саакашвили Деканоидзе сообщила о пожелтевшем от голодовки лице политика

Бывший президент Грузии Михаил Саакашвили очень ослаб из-за голодовки. У политика буквально пожелтело лицо, ему тяжело говорить, сообщила член оппозиционного «Единого национального движения» Хатия Деканоидзе.

Она лично встретилась с Саакашвили для доверительной беседы. По словам Деканоидзе, бывший президент очень похудел и стал хуже разговаривать. Его анализы заставляют думать о самом плохом исходе: врачи зафиксировали низкий калий, а также тремор и тахикардию.

Деканоидзе уверена, что другие заключенные оказывают на Саакашвили психологическое давление. Она предположила, что такое указание было дано со стороны администрации тюрьмы. На политика постоянно кричат и оскорбляют, заявила сторонница Саакашвили в эфире телеканала «Украина 24».

«Я только что с ним виделась. Честно говоря, каждый день он слабеет. Он очень слаб, очень похудел, у него цвет лица такой очень желтый, и, честно говоря, вы знаете, я очень беспокоюсь, потому что я виделась с ним в четверг, и он держался ...», — сообщила Деканоидзе.

Бывший президент Грузии Михаил Саакашвили был заочно осужден по делу об убийстве банкира Сандро Гиргвлиани и избиении депутата Валерия Гелашвили. После помещения в тюрьму он объявил голодовку, из-за чего здоровье политика серьезно подорвалось.