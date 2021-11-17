Евросоюз, грозящийся ввести санкции против российских ЧВК, пытается оказать давление на РФ. При этом он рискует стать объектом ответных мер, рассказал руководитель военно-политического Telegram-канала Astra Militarum Комиссар Яррик.

По словам военного обозревателя, Франция и Европейский союз не в силах политически и экономически повлиять на российские ЧВК. В противном случае, как отметил автор издания, Европа может столкнуться с «коллективной потерей иммунитета» к поездкам на Черный континент.

«А вот теперь представьте ситуацию. Наши ребята ответили контрсанкциями Европе, у которой нет ни политической воли, ни стальных нервов, ни военного опыта. И все белые вдруг возьмут и коллективно потеряют иммунитет к поездкам в Африку и на Ближний Восток. Что дальше? Будет как в печально известной истории с французской журналисткой Камиль Лепаж, убитой в 2014 году боевиками в ЦАР. И никто из европейцев не помог. И миротворцы ООН — тоже. Потому что страшно», — передает Федеральное агентство новостей слова Комиссара Яррика.

Российские ЧВК, которые введут ответные меры, не будут защищать европейский истеблишмент, сотрудников прессы и простых граждан. При таком сценарии, если российские специалисты перестанут бороться с радикалами, резидентам Евросоюза будет опасно находиться в Африке, подытожил военный обозреватель.