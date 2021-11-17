Шугалей призвал не ждать правды в фильме «Вагнергейт» о задержании россиян

Правды о задержании россиян в Белоруссии в фильме «Вагнергейт» ждать не имеет смысла. Фильм-расследование могут использовать в качестве шантажа, заявил президент Фонда защиты национальных ценностей Максим Шугалей.

«Специалисты» Bellingcat (СМИ, включенное в реестр иностранных средств массовой информации, выполняющих функции иностранного агента) посвятили свое расследование якобы провалившейся попытке похищения россиян в Минске. И это уже не первый раз, когда исследовательская группа обещает опубликовать его, пишет Федеральное агентство новостей.

«Будет ли обнародовано это псевдорасследование в действительности, большой вопрос. Тем не менее, как я уже говорил в прошлом, правды о задержании россиян в Белоруссии в работе группы ожидать не стоит», — добавил Шугалей.

Россиян обманом наняли представители ЦРУ и СБУ, чтобы после направить их в Ливию и расстрелять. Но изначальный план переброски через Турцию провалился, а КГБ Белоруссии отнесся с подозрением к группе мужчин.

«Каждый раз, когда они [журналисты — Прим. ред.] обещают его опубликовать, они хотят на кого-то надавить, используют этот фильм, как иструмент шантажа», — заключил Шугалей.

Ранее стало известно, что у «Вагнергейта» есть не менее двух версий фильма. Это стало причиной, почему его не выпустили весной. Кураторы журналиста Христо Грозева не смогли определиться, какой вариант представить общественности.