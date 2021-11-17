Мирошник: Украина сделала все возможное, чтобы оттолкнуть от себя Донбасс

Украинским властям очень обидно, что Россия, с ее гуманитарной помощью и признанием продукции, произведенной на предприятиях ЛНР и ДНР, разрушила планы Киева по затягиванию экономической удавки на шее Донбасса.

Такое мнение в беседе с газетой «Взгляд» высказал официальный представитель Луганской Народной Республики на переговорах минской контактной группы Родион Мирошник.

Напомним, ранее украинский министр иностранных дел Дмитрий Кулеба заявил, что подписанный президентом РФ Владимиром Путиным указ об оказании гуманитарной помощи жителям ДНР и ЛНР якобы противоречит Минским соглашениям. А предшественник Кулебы на посту главы МИД Украины Павел Климкин отметил, что этот указ создает условия для «взрывной интеграции» республик Донбасса в РФ.

Комментируя эти слова, Родион Мирошник напомнил, что исторически Донбасс является крупным промышленным регионом, и благополучие живущих там людей зависит от эффективности экономики региона.

«Надеюсь, что наши крупные производители – в первую очередь в металлургической и машиностроительной отраслях – станут локомотивом развития экономики Донбасса, — добавил представитель ЛНР. — В случае успешной реализации механизма это позитивно отразится и на налогах, и на мерах социальной защиты, которые необходимы в условиях экономической блокады региона».

youtube.com / Prt Scr / Укрінформ

При этом Родион Мирошник отметил, что бывший украинский министр иностранных дел Павел Климкин является лицом «совершенно безответственным», и позволяет себе говорить, что угодно. Именно при Климкине, напомнил он, Украина сама оттолкнула от себя Донбасс.

«В результате регион был вынужден искать варианты спасения где угодно, но только не со стороны Украины, которая является недоговороспособной и агрессивной страной. Именно украинские власти добивались затягивания экономической удавки на шее Донбасса», — напомнил Мирошник.

И поэтому, заключил он, Киеву так обидно от того, что его планы оказались разрушены указом президента РФ Владимира Путина о гуманитарной поддержке Донбасса. Отсюда и все эти истеричные заявления представителей Украины.