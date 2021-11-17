Корнилов рассказал о двойных стандартах Запада по отношению к РФ и к Украине

Запад лицемерит и использует двойные стандарты, когда выражает «глубокую озабоченность» в связи с перемещением российских войск по территории РФ, и считая нормальным, когда марши американских морпехов в эстонской Нарве – у российской границы, или захват украинскими войсками Старомарьевки.

Об этом в комментарии изданию «Украина.ру» заявил политолог, публицист и историк Владимир Корнилов.

По его словам, особенно лицемерно звучат заявления западных политиков о том, что Россия не должна препятствовать процессу интеграции Украины в Североатлантический военный блок.

«Интересная получается ситуация: когда российские танки где-то передвигаются, в сотнях километрах от границы, в глубине российской территории, то оказывается, это не дело только России. Заметьте, никуда эти танки за пределы России не выходят, они там, внутри Российской Федерации. Но Пентагон требует разъяснений: а что означают передвижения этих самых танков?», — напомнил Корнилов

Но при этом сами страны НАТО, как недавно указал президент РФ Владимир Путин, ведут военное освоение украинской территории – американцы, британцы, канадцы и так далее создают на Украине военную инфраструктуру, которая уже приближается к российским границам и создает тем самым угрозу для системы обороны и безопасности России.

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И Москва со своей стороны не задает странам НАТО вопросов о том, почему, например, в Техасе был переброшен куда-то самолет, или перебазирована военная часть, и не спрашивает Киев, почему украинские танки заняли Сатромарьевку в Донецкой Народной Республике – населенный пункт, расположенный всего в 25 километрах от российской границы.

«И почему-то никто не кричит: "требуем объяснения от Украины, почему их танки зашли в этот поселок, в это село?". Вокруг станицы Луганской, север ЛНР, это в сотне метров от российской границы — там огромное сосредоточение украинской военной техники. Так это дело России, или нет? Когда на ее границах непосредственно появляются боевики, вооруженные до зубов бронетехникой, беспилотниками?», — подчеркивает Корнилов.

Все это имеет непосредственное отношение к безопасности РФ, и Москве рано или поздно придется реагировать, уверен политолог, особенно если будут иметь место вооруженные провокации.