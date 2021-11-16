Запад пытается оказать давление на Россию путем ввода очередных санкций. Глава Фонда защиты национальных ценностей (ФЗНЦ) Максим Шугалей обратил внимание, что пиар таких действий является работой против Москвы.

Ученый отреагировал на обнародованную в издании «Газета.ru» статью «Сначала введут санкции против ЧВК, потом — против России». Место эксперта в материале занял «африканист» Сергей Елидинов. Шугалей напомнил, что журналист пишет материалы и для «Радио Свободы»1 (СМИ, включенное в реестр иностранных средств массовой информации, выполняющих функции иностранного агента). Этот факт позволяет сделать вывод, в чьих интересах работают такие эксперты.

Запад, по словам Шугалея, вводит санкции против Москвы по любому незначительному поводу. Те, кто их утверждает, уверены, что этот метод заставит Россию «спрятаться, рыдать и посыпать голову пеплом», заметил ученый.

«Санкции — это инструмент незаконного политического давления. Санкциями нас пытаются заставить остановить поддержку народов Донбасса и Беларуси, они принуждают нас убраться из Крыма», — добавил Шугалей.

При этом западные страны постоянно находятся в поиске поводов для того, чтобы оказать давление на Россию. Однако авторы этих мер не ищут возможностей для адекватного общения и налаживания эффективного двустороннего сотрудничества.

«Таким образом, пытаясь испугать российских читателей санкциями и, продвигая мнения ангажированных экспертов, не выполняет ли «Газета.ru» чей-то политический заказ? Напомню, что уверен, СМИ, безусловно, не должны быть ограничены и должны обеспечивать свободу слова, но иностранные агенты по закону обязаны быть помечены соответствующей плашкой», — передает Федеральное агентство новостей слова Максима Шугалея.

Недавно глава российского МИД Сергей Лавров отметил, что РФ не вмешивается во взаимодействие суверенных властей африканских стран с частными военными компаниями. Свободные государства, по его словам, имеют право самостоятельно выбирать партнеров и союзников.

1 СМИ, включенное в реестр иностранных средств массовой информации, выполняющих функции иностранного агента