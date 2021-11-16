Немецкий суд отказал в иске экологической организации по трубопроводу «СП-2»

Суд в ФРГ вынес решение по иску экологической организации Deutsche Umwelthilfe, которая оспаривает разрешение на ввод в эксплуатацию «Северного потока — 2». Об этом рассказала представитель суда Доротея тер Веен.

Экологическая организация подала иск в суд летом текущего года. Сотрудники требовали пересмотреть разрешение на эксплуатацию трубопровода. Компания пыталась оспорить решение горного надзора Штральзунда.

«Высший административный суд Грайфсвальда сегодняшним решением отклонил иск Deutsche Umwelthilfe против Горного ведомства Штральзунда», — отметила представитель суда Доротея тер Веен.

Специалисты экологической компании уверяли, что новые методы оценки эмиссии метана при добыче, транспортировке природного газа вредят окружающей среде. А негативное воздействие от «Северного потока — 2» может оказаться большим, чем думали раньше. При этом российская сторона неоднократно заявляла, что эксплуатация газопровода абсолютно безопасна для окружающей среды.