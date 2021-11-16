Руководитель СОМБ Иванов раскритиковал США и ООН за вбросы о россиянах в ЦАР

Дипломаты Соединенных Штатов занимаются распространением недостоверных сведений о действиях России в ЦАР, формируя ложные умозаключения. Об этом сообщил глава Содружества офицеров за международную безопасность (СОМБ) Александр Иванов.

Он направил соответствующие письма в адрес зампредставителя США при ООН Ричарда Миллса, генсека международной организации Антониу Гутерреша, а также американского госсекретаря Энтони Блинкена. Глава СОМБ призвал их проверять сведения из открытых источников и подходить к своим заявлением ответственно, передает Федеральное агентство новостей.

«Они подрывают доверие к международным институтам, а также мешают конструктивному и доверительному взаимодействию представителей иностранных государств и организаций, объединившихся с целью помочь властям ЦАР восстановить безопасность и стабильность в стране...», — заявил Иванов.

Глава СОМБ подчеркнул, что от обвинений, основывающихся лишь на фейковой информации, пострадали целые народы современного мира. Иванов напомнил, что российские инструкторы прибыли в ЦАР по официальному приглашению властей страны. Благодаря России армия республики стала способна дать отпор террористам, неоднократно грозившим устроить геноцид в регионе.