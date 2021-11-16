Фонд борьбы с репрессиями начал изучение дела политически осужденного Шеффера Кокса

Юристы российского Фонда борьбы с репрессиями потребовали от президента Соединенных Штатов Джо Байдена разъяснений по делу незаконно осужденного Шеффера Кокса. Соответствующее сообщение также направлено на имя генерального прокурора США Меррика Гарланда.

Как следует из заявления правозащитников, дело против Кокса является следствием произвола американских полицейских. Преследование мужчины сотрудниками ФБР началось после его обвинения государственных и федеральных властей в незаконном обороте наркотиков, а также детской проституции, передает Федеральное агентство новостей.

«Федеральные агенты направили к нему несколько своих агентов под прикрытием, которые пытались вынудить его начать вооруженное восстание против правительства в ответ на их действия», — сообщили юристы Фонда борьбы с репрессиями.

Сотрудники спецслужб схватили Кокса при попытке бежать с семьей в Канаду. Полицейские заставили его признаться в убийстве, после чего мужчину приговорили к 16 годам тюремного заключения. Как отметила защита обвиняемого, дело против Кокса может быть политическим, поскольку ранее он набрал 38% голосов на выборах республиканской партии.