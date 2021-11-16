Политолог Кедми назвал Байдена самым разумным политиком в «американском бедламе»

Президент США Джо Байден является самым разумным политиком в «американском бедламе». Об этом рассказал военно-политический эксперт Яков Кедми.

Нынешний глава Белого дома, несмотря на возраст и поводы для критики, — единственный политик высокого уровня в Вашингтоне, который способен решать вопросы глобального масштаба, считает Кедми. По его мнению, досрочное прекращение полномочий Байдена представляет самую большую угрозу для американского сообщества.

«От чего все Соединенные Штаты содрогаются, если, не дай бог, это случится? Если начнет кашлять Байден. Если, не дай бог, он не сможет по состоянию здоровья исполнять президентские обязанности или делать вид, что он их исполняет, это станет самой большой катастрофой для США. Этого боятся все американцы, все политики, потому что тогда действительно будет ужас», — отметил политолог.

Так эксперт оценил перспективы перехода власти к вице-президенту США Камале Харрис. По его словам, это является главным страхом для американцев всех уровней.

Авторы издания Time придерживаются другого мнения касательно политики Байдена. Журналисты ранее выразили мнение, что его преемнику на посту президента США грозят репутационные потери из-за действий демократа.