Жители Тюмени смогут посещать бани, салоны красоты и ночные клубы по QR-кодам

Список мест, в которые жители Тюмени смогут попасть при наличии QR-кодов, расширен. Об этом сообщил губернатор области Александр Моор.

Губернатор внес изменения в постановление регионального правительства «О введении режима повышенной готовности». Нововведения вступят в силу уже 3 декабря.

«Мы расширяем круг объектов, для посещения которых потребуются QR-коды», — написал он в Telegram-канале «Оперативный штаб. Тюмень».

Начиная с этого времени жители региона смогут посещать ночные клубы, дискотеки, салоны красоты и базы отдыха при наличии QR-кода. Данное требование также распространяется на все предприятия торговли и гипермаркеты, площадь которых превышает 4000 квадратных метров. Таким образом власти Тюменской области надеются обезопасить горожан от инфицирования коронавирусом.