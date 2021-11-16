Американский телеканал рассказал, как Москва ловко обхитрила США с ценами на нефть

Аналитики американского телеканала CNN считают, что ответственность за подорожание нефти и, как следствие, бензина, ставшее серьезным испытанием для США, лежит на российских нефтяниках, которым удалось переиграть Вашингтон в условиях топливного кризиса.

Как сообщает информагентство «Sputnik Таджикистан», приводя выводы аналитиков CNN, Москва, совершив несколько ловких маневров, сумела переиграть Вашингтон и занять выгодные позиции. А вот для американской экономики подорожание топлива стало настоящим ударом.

При чем эксперты американского телеканала напоминают своим зрителям, что Соединенные Штаты Америки еще несколько лет назад имели возможность свести мировые цены на нефть к минимальной отметке. Этого, по их словам, можно было достичь, постепенно наращивая добычу черного золота.

И еще недавно бензин в США был очень дешев, а сейчас американцы, которые, по мнению многих являются «нацией водителей», массово выражают недовольство резким – двукратным – повышением цен на топливо.

Global Look Press / Thomas Schulze/ZB

Администрация президента США Джо Байдена никак не может изменить ситуацию к лучшему, так как не имеет стратегии, подчеркивают аналитики CNN. А России, которая могла бы нарастить добычу нефти, не выгодно снижение цен на черное золото, так как это ударило бы и по ее бюджету, и по стабильности рубля.

В 2014 году, напоминает телеканал, когда мировые цены на нефть обрушились, в России произошла девальвация рубля. И Москва приложила необходимые усилия, чтобы эта ситуация не повторилась в будущем.

В частности, Россия приняла участие в создании альянса ОПЕК+ (организации стран-экспортеров нефти), в котором она же наравне с Саудовской Аравией теперь играет ведущую роль. Эта организация помогла Москве стабилизировать мировые цены на нефть.

ФБА «Экономика сегодня» /

«Россия и Саудовская Аравия применили практику ограничения предложения для удержания нефтяных котировок на стабильно высоком уровне», — объясняет CNN.

В результате возможности Соединенных Штатов Америки и Европы по наращиванию нефтедобычи оказались ограничены. А также руку к сокращению добычи черного золота в США и ЕС приложили сторонники зеленой энергетики, заключают аналитики телеканала.