Губернатор Свердловской области Куйвашев признал главенство вирусов над людьми

Свердловский губернатор Евгений Куйвашев прокомментировал высказывание депутата-антипрививочника о неизвестном происхождении вакцины.

На заседании Заксобрания области парламентарий Габбас Даутов выразил сомнение по поводу того, неизвестно, что колят под видом вакцины. Губернатор ответил, что известно — российскую вакцину. Он привел в пример себя — человека, дважды вакцинированного.

«Надо понять, что на Земле главные не люди, главные — вирусы, и нам нужно подстраиваться под их жизнь. Вся история нашей планеты говорит о том, что без науки, без вакцины, без включения дополнительных ресурсов человечеству сложно выживать», — добавил Куйвашев.

Он отметил, что во многих странах более жесткая политика в вопросах вакцинации. Невозможно сходить в магазин или проехать в такси, если человек не привит от COVID-19. Особенно это касается Китая.

В Свердловской области с начала пандемии коронавирусом заболели 168 302 человек. Зафиксировано 7917 летальных исходов.