Соловьев объяснил, что может последовать за указом Путина по Донбассу

Указ о снятии с произведенных в ДНР и ЛНР товаров ограничений при торговле в РФ, который накануне подписал президент России Владимир Путин, предполагает, что Москва вскоре сделает и следующий шаг – обеспечит защиту предприятий Донбасса от обстрелов.

Такое предположение в эфире телеканала «Россия-1» высказал телеведущий Владимир Соловьев.

Обсуждая ситуацию в рамках политического ток-шоу «Вечер с Владимиром Соловьевым» официальный представитель ЛНР Родион Мирошник заявил, что теперь, после подписания данного указа, предприятия республик Донбасса больше не будут считаться иностранными на российском рынке. Это значит, что они смогут наравне с российскими предприятиями принимать участие в государственных тендерах и крупных национальных проектах, добавил Мирошник.

При этом Владимир Соловьев поинтересовался, значит ли это, что Россия может наладить с предприятиями Донбасса сотрудничество в области ВПК – военно-промышленного комплекса.

«Вполне. Донбасс – это очень большое сосредоточение крупных технологических серьезных предприятий, которые смогли выжить за это время», — согласился Родион Мирошник.

Pr Scr youtube.com / Вечер с Владимиром Соловьевым

Если это произойдет, продолжил развивать тему Соловьев, России нужно будет защитить эти предприятия от обстрелов украинской армии.

«Тогда надо обеспечить защиту интересов тех компаний, которые будут работать внутри российской экономики, чтобы они не пострадали от обстрелов. Я думаю, тогда нужно будет делать следующий шаг», — подчеркнул телеведущий.

Напомним, ранее в Киеве также прокомментировали подписанный российским президентом указ, заявив, что допуск продукции донецких и луганских предприятий на рынок России может стать серьезной угрозой Украине.