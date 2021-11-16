Российский президент Владимир Путин обязательно выиграет в борьбе за запуск газопровода «Северный поток — 2». Об этом заявили читатели британского издания Daily Express.

Комментаторы пришли к выводу, что Путин — профессиональный дипломат и честный делец. Властям Великобритании стоит вести с ним дела напрямую и не поддерживать истерику Европы и США в отношении России.

«Всегда можно положиться на продавца, которому нужны ваши деньги. А Путин благотворительностью не занимается», — написал пользователь Thor's Hammer. «Я не удивлюсь, если ЕС отключит газ на своем конце, а потом обвинит Россию. Банковская система подводит богатую и властную западную элиту, та сталкивается с угрозой и пытается расширить ЕС на восток», — отметил The UnVaxed.

Британцы уверены, что «Северный поток — 2» неминуемо будет запущен. Однако пока Европа будет с этим тянуть, простые жители просто-напросто замерзнут.

«России наплевать (на угрозы ЕС. — Прим. ред.), у нее огромные запасы полезных ископаемых. Путин хочет, чтобы его новый трубопровод заработал безо всяких европейских ограничений, и я уверен, что он своего добьется. Европа попадет к нему в еще большую зависимость, и в этом нет ничего хорошего для Запада», — добавил Razoredge.

Трубопровод «СП-2» полностью готов к запуску. Он состоит их двух ниток, которые проходят из России в Германию по дну Балтийского моря. Его мощность будет достигать 55 миллиардов кубометров газа в год.