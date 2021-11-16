Семилетний мальчик лишился родителей в результате ДТП на трассе в Свердловской области

Два человека стали жертвами столкновения легковушек на трассе в Свердловской области. Также сообщается о двоих пострадавших, один из которых — семилетний мальчик. В этой аварии он потерял своих родителей, рассказали в управлении ГИБДД по региону.

Смертельное ДТП произошло на 170-м километре трассы Екатеринбург — Серов. Предварительно установлено, что женщина-водитель автомобиля Kia потеряла управление во время обгона на скорости 150 км/ч, после чего врезалась в ехавший навстречу Volkswagen.

В результате удара погибли сама автомобилистка и мужчина, который находился рядом на пассажирском сиденье «корейца». В момент столкновения в автомобиле был их семилетний сын, он был в специальном детском удерживающем устройстве. Его доставили в больницу Нижнего Тагила в тяжелом состоянии.

Также пострадал водитель Volkswagen. Его госпитализировали. По данному факту организована проверка. В ходе нее правоохранителям предстоит выяснить причины и обстоятельства, которые привели к гибели двух человек.