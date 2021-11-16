Суд арестовал обвиняемого в смерти девочки водителя автобуса в Барнауле

Следствие добилось ареста водителя 1973 года рождения. Ему предъявлено обвинение в нарушении правил дорожного движения, что повлекло смерть ребенка.

По версии правоохранителей, преступление произошло в Барнауле. Фигурант управлял автобусом Hyundai County. Водитель, совершая поворот направо, сбил 13-летнюю школьницу, которая переходила дорогу по нерегулируемому пешеходному переходу.

Девочка получила множество тяжелых травм и скончалась практически сразу. Не исключено, что помимо водителя, санкции могут быть применены к компании-перевозчику.

Недавно на Сахалине произошла смертельная авария с участием пешехода. Пострадавшего буквально разорвало на части после удара автомобиля.