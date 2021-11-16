Иран собирается заключить с Россией соглашение о долгосрочном сотрудничестве

Президент Ирана Ибрагим Раиси во время телефонного разговора с президентом России Владимиром Путиным договорился о всеобъемлющем сотрудничестве Тегерана и Москвы.

Об этом со ссылкой на агентство Mehr сообщает издание «EurAsia Daily». Иранский лидер заявил о готовности довести до конца документ о многостороннем и долгосрочном сотрудничестве между двумя странами.

«Противодействие одностороннему подходу и укрепление многополярности являются одними из общих черт двух стран… Продолжение присутствия иностранцев в Сирии противоречит воле сирийского народа и правительства, поскольку угрожает стабильности и безопасности этой страны», — заявил президент Ирана.

Говоря о ситуации в Афганистане, он отметил, что Иран верит в создание инклюзивного правительства с привлечением всех этнических и политических групп. Ибрагим Раиси также высоко оценил роль России в Закавказье и заявил, что никакие перемены в геополитике или изменения границ региона неприемлемы.