Михеев объяснил, почему разговор Меркель и Лукашенко – привет полякам

Тот факт, что покидающая пост канцлера ФРГ Ангела Меркель обсудила миграционный кризис на польской границе с белорусским лидером Александром Лукашенко, указывает на то, что именно его в Германии признают легитимно избранным президентом.

Об этом в эфире радио «Вести ФМ» заявил политолог Сергей Михеев, по словам которого, телефонный разговор с Ангелой Меркель – это то, чего Лукашенко добивался, а значит президент Белоруссии добился успеха.

При этом гость эфира напомнил, что ранее он не раз говорит, что Александр Лукашенко хочет, чтобы Европа говорила с ним напрямую. Но при этом, по словам Михеева, он не верил в то, что подобный разговор может состояться, особенно на уровне руководства Евросоюза.

«Но с Меркель – тот особый случай. Мы не знаем, кто кому позвонил, но это вторично. Важно, что канцлер Германии Меркель, пусть она и исполняющая обязанности, и президент Лукашенко, пусть они и не признают результаты выборов в Белоруссии, между ними состоялся телефонный разговор, это при том, что официальная позиция Европы – Лукашенко никакой не президент, а есть президентша Тихановская и вокруг нее непонятная компания людей, политических карликов, которые из себя изображают легитимную белорусскую власть», — напомнил политолог.

president.gov.by / Пресс-служба президента республики Беларусь

Также Сергей Михеев предположил, что Германия организовала телефонный разговор Ангелы Меркель с Александром Лукашенко в пику полякам, передавая таким образом «привет полякам»

Поляки, по мнению эксперта, с их твердолобой верой в то, что мигрантов на их границу доставляет «Аэрофлот», Россия поставляет им оружие, Лукашенко вот-вот запустить их в «бедную Польшу», после чего начнется война, а значит вся Европа должна встать на ее защиту, теряют темп. Все эти обвинения Варшавы не сработали.

«Здесь не напрямую Меркель и Германия немножко взяли и подопустили поляков. Они не приняли алармистский тон, что Европа в опасности, и Польша – единственная страна, которая может ее защитить», — добавил Михеев.

Напомним, миграционный кризис на польско-белорусской границе продолжается с 8 ноября, когда польские пограничники отказались пропустить в Евросоюз беженцев с Ближнего Востока, несмотря на то, что те заявили, что их целью является на Польша, а Германия.

ФБА «Экономика сегодня» / ФБА «Экономика сегодня»

К настоящему моменту на границе скопилось порядка 4000 человек, в том числе маленькие дети и женщины. Польские власти обвинили Минск в том, что он использует мигрантов, «как оружие», и стянули для сдерживания беженцев бронетехнику и 15 тысяч военнослужащих. Также свой военный контингент в Польшу прислала Великобритания.

На минувшей неделе Ангела Меркель дважды разговаривала по телефону с президентом РФ Владимиром Путиным, призывая его оказать влияние на белорусского лидера. Путин, однако, заявил, что европейским лидерам следует напрямую обсуждать выход из ситуации с Александром Лукашенко.