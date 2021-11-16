Лидер мужской сборной России Медведев выиграл Зверева на итоговом турнире ATP

Лучший теннисист России Даниил Медведев одержал победу над немцем Александром Зверевым в матче итогового турнира ATP.

Даниил Медведев со счетом 6:3, 6:7 (3:7), 7:6 (8:6) обыграл Александра Зверева из Германии на итоговом турнире ATP, который проходит в итальянском Турине. Встреча второй и третьей ракетки мира продолжалась 2 часа 39 минут. Медведев 14 раз подал навылет и реализовал один брейк-пойнт из четырех. В третьем матче на итогом турнире ATP россиянин, являющийся действующим победителем соревнований, сыграет с Маттео Берреттини из Италии. Встреча пройдет 18 ноября.

Кроме Медведева участие в итогом турнире ATP принимает россиянин Андрей Рублев. В первом матче он обыграл Стефаноса Циципаса из Греции.