Депутат Драпеко заявила об отсутствии претензий к общепиту Госдумы

Представитель партии «Справедливой России — За правду» в Государственной думе Елена Драпеко заявила, что не имеет претензий к меню парламентского общепита. Об этом она сообщила журналистам.

Драпеко ранее пожаловалась, что ей приходится приносить еду на работу из дома. Пресс-секретарь управделами президента Елена Крылова, комментируя слова депутата, заметила, что питание комбината «Кремлевский» одинаково везде — и в федеральной администрации, и в парламенте.

«Я не про это говорила... У нас на самом деле закрыто было все — буфеты, столовые. Про питание я не говорила», — сказала Драпеко в беседе с РИА Новости, уточнив, что ситуация уже частично разрешилась.

Депутат нижней палаты от партии «Новые люди» Сардана Авксентьева на прошлой неделе опубликовала в Instagram видео из думской столовой. На кадрах — витрина с сосисками по 72 рубля и сырниками за 88 рублей.