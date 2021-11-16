Безпалько объяснил, что означает новый указ Путина о товарах из Донбасса

Россия, отменяя пошлины на ввоз произведенных в республиках Донбасса товаров, делает шаг к фактическому признанию ЛНР и ДНР.

Такое мнение, высказал член Совета по межнациональным отношениям при президенте РФ Богдан Безпалько, комментируя в беседе с изданием «Украина.ру» подписанный российским лидером Владимиром Путиным указ о гуманитарной помощи Донецкой и Луганской народным республикам.

Как отметил эксперт, одним из элементов признания государственности де-факто, помимо манифеста о политическом признании и обмена посольствами, является как раз заключение действенных ключевых договоров.

«Если у нас нет экспортных/импортных пошлин, то это значит, что мы границу не то чтобы не признаем, но она получает новый статус. Пока не совсем понятно, какой, но она уже не столь важна. В любом случае, это шаг по признанию государственности ДНР/ЛНР де-факто», — считает Безпалько.

Киев также мог бы пойти на подобный шаг и де-факто признать ЛНР и ДНР, если бы пошла на аналогичные шаги, например, заключив с республиками Донбасса открытые договоренности о поставках угля, в котором страна сейчас так остро нуждается. Но это признание республик со стороны Киева было бы вынужденным, отмечает эксперт.

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Напомним, в понедельник, 15 ноября, президент России Владимир Путин подписал указ об оказании гуманитарной помощи населению Луганской и Донецкой народных республик, и о признании в РФ выданных в ЛНР и ДНР сертификатов о происхождении, что позволяет приобретать их в рамках госзакупок наравне с товарами, произведенными в России. Данный указ, как отмечается, будет действовать вплоть до полного политического урегулирования ситуации в Донбассе в соответствии с Минскими соглашениями.