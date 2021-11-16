Коммерческие аптеки Москвы смогут выдавать льготные лекарства по QR-рецептам в 2022 году

Льготники Москвы смогут получить бесплатные лекарства в коммерческих аптеках по электронным рецептам, соответствующее распоряжение подписал столичный градоначальник Сергей Собянин.

Реализация программы запланирована на период с 15 января по 31 декабря 2022 года. Чтобы получить лекарство, достаточно предъявить QR-код электронного рецепта. Для этого подойдет экран мобильного телефона или распечатанная версия цифрового кода.

«Расчет с аптечными организациями, участвующими в пилотном проекте, будут проводить ежемесячно. Они получат бюджетные субсидии в размере фактически отпущенных бесплатных лекарств», — сообщает портал mos.ru.

Для получения льготных лекарств по-прежнему можно будет воспользоваться аптечными пунктами поликлиник Москвы. Каждый год столичные власти закупают почти 24 млн упаковок лекарств для льготного обеспечения.