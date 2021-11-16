Бастрыкин отметил сокращение сроков предварительного расследования дел во время оперативного совещания

Глава Следственного комитета России Александр Бастрыкин провел оперативное совещание в режиме онлайн. В мероприятии поучаствовали высокопоставленные сотрудники ведомства.

Бастрыкин отметил, что в 2021 году принимались такие меры, в результате которых на 21% сократилось количество сообщений о преступлениях, которые были рассмотрены в срок свыше 10 суток. Здесь глава ведомства сообщил, что работа была успешно проведена в Республике Коми, Чеченской Республике, Нижегородской области. В этих регионах 90% всех поступивших сообщений о преступлениях рассмотрены в трехдневный срок.

На совещании также Бастрыкин выступил с критикой в адрес нескольких региональных подразделений ведомства. Его не устроил рост числа уголовных дел, которые были прекращены из-за истечения сроков давности.

«Надо жестко пресекать нерасторопность, приводящую к прекращению уголовных дел за истечением сроков давности, разбираться в причинах затягивания следствия», — сообщил он.

Бастрыкин сообщил, что что в отдельных подразделениях более половины уголовных дел расследуются около двух месяцев. Среди них: Тыва, Иркутская, Псковская и Тверская области. Глава ведомства призвал руководителей усилить контроль за работой подчиненных.

Кроме того, в рамках видеоконференции председателю СК доложили о мерах, направленных на обеспечение служебным жильем следователей. Сейчас в РФ покупается жилье на сумму 100 млн рублей. При этом российское правительство рассматривает вопрос о перераспределении еще 100 млн рублей, изысканных из внутренних резервов СК России.