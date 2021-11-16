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Бастрыкин отметил сокращение сроков предварительного расследования дел во время оперативного совещания

Общество
Бастрыкин отметил сокращение сроков предварительного расследования дел во время оперативного совещания

Глава Следственного комитета России Александр Бастрыкин провел оперативное совещание в режиме онлайн. В мероприятии поучаствовали высокопоставленные сотрудники ведомства.

Бастрыкин отметил, что в 2021 году принимались такие меры, в результате которых на 21% сократилось количество сообщений о преступлениях, которые были рассмотрены в срок свыше 10 суток. Здесь глава ведомства сообщил, что работа была успешно проведена в Республике Коми, Чеченской Республике, Нижегородской области. В этих регионах 90% всех поступивших сообщений о преступлениях рассмотрены в трехдневный срок.

На совещании также Бастрыкин выступил с критикой в адрес нескольких региональных подразделений ведомства. Его не устроил рост числа уголовных дел, которые были прекращены из-за истечения сроков давности.

«Надо жестко пресекать нерасторопность, приводящую к прекращению уголовных дел за истечением сроков давности, разбираться в причинах затягивания следствия», — сообщил он.

Бастрыкин сообщил, что что в отдельных подразделениях более половины уголовных дел расследуются около двух месяцев. Среди них: Тыва, Иркутская, Псковская и Тверская области. Глава ведомства призвал руководителей усилить контроль за работой подчиненных.

Кроме того, в рамках видеоконференции председателю СК доложили о мерах, направленных на обеспечение служебным жильем следователей. Сейчас в РФ покупается жилье на сумму 100 млн рублей. При этом российское правительство рассматривает вопрос о перераспределении еще 100 млн рублей, изысканных из внутренних резервов СК России.

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