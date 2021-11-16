Минтранс России сообщил о внедрении проверки QR-кодов для перелетов до февраля 2022 года

Проверку QR-кодов для перелетов внедрят в России не позднее февраля 2022 года. Об этом сообщил заместитель главы министерства транспорта Кирилл Богданов.

Необходимость QR-кода при совершении перелета появится максимум в феврале следующего года. Правила об использовании электронного документа в России распространят также на иностранные авиакомпании, отметил Богданов в ходе форума «Транспорт России».

Замглавы минтранса добавил, что на данный момент прорабатывается вопрос о субсидиях для авиаперевозчиков. Правительство понимает риск появления трудностей для бизнеса после введения закона о QR-кодах.