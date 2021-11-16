Зюганов перепутал QR-коды с рекламным термином во время выступления и попал на видео

Глава фракции КПРФ Геннадий Зюганов сообщил, что введение системы PR-кодов для общественных мест нарушает несколько статей Конституции.

Во вторник, 16 ноября, прошел брифинг перед планерным заседанием Госдумы, в котором политик принял участие. По мнению Зюганова, введение системы QR-кодов является провокацией. Только при выступлении глава КПРФ оговорился и назвал систему «PR-кодами».

«То, что связано с пиар-кодами, на мой взгляд, это откровенная провокация. Она нарушает шесть статей Конституции», — заявил Зюганов.

Глава КПРФ уверен, что внесенные инициативы необходимо тщательно обсудить. Важно внимательно разобраться со всеми проблемами. Зюганов предложил организовать еще одну встречу между представителями фракций и президентом РФ. Необходимо обсудить текущую ситуацию и сделать все, чтобы общество пришло к устойчивому и уверенному развитию.