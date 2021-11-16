Баширов: новым указом по Донбассу Путин послал ясное предупреждение Киеву

Российский президент Владимир Путин, подписав указ о предоставлении гуманитарной помощи республикам Донбасса, послал тем самым четкий сигнал Киеву, который в последнее время нагнетает обстановку в зоне конфликта.

Такое мнение высказал политолог Марат Баширов, прокомментировав в Telegram-канале «Политджойстик» сообщение о подписании президентом РФ указа об оказании гуманитарной помощи жителям Луганской и Донецкой народных республик, условия жизни которых ухудшились в результате объявленной Киевом экономической блокады, а также из-за пандемии коронавируса.

Как говорится в указе, текст которого опубликован на официальном портале правовой информации, правительство РФ в качестве исключения признает органы и организации, действующие на территории отделившихся от Украины республик Донбасса, и предоставит местному населению гуманитарную помощь.

По мнению Марата Баширова, этот указ стал четким сигналом, который Кремль посылает украинскому руководству, своеобразным предупреждением о том, что Киеву не стоит продолжать обострять военный конфликт в Донбассе.

«Президент Путин подписал Указ о гуманитарной поддержке ЛНР и ДНР. Ясное предупреждение о том, что не стоит Киеву рисковать с военными операциями: где гуманитарная, там и иная поддержка может быть оказана», — написал политолог.

Федеральное агентство новостей / Руслан Мармазов

Напомним, по условиям Минских соглашений, которые Киев и республики Донбасса подписали в 2015 году, Украина была обязана отвести из зоны конфликта свои войска, предоставить региону особый статус и провести там свободные выборы.

Однако за прошедшие с тех пор годы, украинские власти не только не выполнили взятых на себя обязательств, но и неоднократно заявляли о том, что не считают нужным это делать. При этом ВСУ регулярно нарушают режим прекращения огня, обстреливая не только позиции защитников Донбасса, но и населенные пункты, разрушая гражданскую инфраструктуру и убивая мирное население. А в последнее время украинская армия позволяет себе все более провокационные шаги, занимая населенные пункты в серой зоне, и нанося удары при помощи беспилотных летательных аппаратов.