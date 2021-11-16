Политолог Рар заявил о победе Лукашенко над Европой после переговоров с Меркель

Президент Белоруссии Александр Лукашенко одержал победу над Европой с помощью простого трюка. Об этом рассказал бывший советник немецкого правительства, политолог Александр Рар.

Так эксперт прокомментировал состоявшийся накануне разговор белорусского лидера и исполняющего обязанности канцлера ФРГ Ангелы Меркель. Рар обратил внимание, что беседа состоялась по инициативе германской стороны. Таким образом, Лукашенко на фоне сложившейся в мире ситуации смог заставить Меркель признать его легитимность.

«Она решила отказаться здесь от морали и попытаться напрямую и быстро решить вопрос», — предположил политолог.

Переговоры Меркель и Лукашенко были посвящены миграционной проблематике. Президент Белоруссии сообщил, что представил Меркель предложение по решению ситуации на границе с Польшей. Затем Меркель взяла паузу, чтобы обсудить этот вопрос с членами Евросоюза. Собеседники также договорились пока не разглашать подробности.

Ситуация на белорусско-польской границе обострилась 8 ноября. Тогда к внешней линии ЕС пришли тысячи беженцев. Накануне представитель МИД ФРГ Кристофер Бургер сообщил журналистам, что германское посольство в Минске, а также белорусское дипломатическое представительство в Берлине взаимодействуют по вопросу мигрантов.