Смелая шутка Норкина об электронной очереди в России подняла настроение зрителям НТВ

Телеведущий Андрей Норкин рассказал зрителям НТВ анекдот об электронной очереди и системе QR-кодов в России. В эфире программы «Место встречи» журналист поделился опасениями по нововведению.

Норкин отметил, что прошел второй этап вакцинации еще на прошлой неделе и уже столкнулся с неприятностями. Это связано со сбоями в работе приложения «Госуслуги». Журналист не получил там QR-код, поэтому ему пришлось воспользоваться сертификатом в одном из павильонов ВДНХ. Для этого к нему подошел администратор и внимательно изучил документ.

«То есть у меня QR-код как бы есть, но его как бы нет. И меня это, честно говоря, очень волнует. Насколько мы понимаем, сейчас QR-коды будут введены повсеместно. У меня есть беспокойство, как все это будет работать», — рассказал Норкин.

В завершение программы журналист озвучил смелую шутку о столкновении новшеств и российских реалий. Тем самым он обеспокоил многих жителей страны.

«Сегодня как раз нашел очень хорошее определение, что такое электронная очередь в России. Это когда ты должен зарегистрироваться на сайте госуслуг, чтобы получить талончик, который необходимо обязательно распечатать, ибо иначе негде будет записать номер живой очереди», — завершил передачу ведущий.

Система QR-кодов вводится в России для недопущения распространения коронавирусной инфекции. Ранее стало известно, что в Госдуму внесли соответствующий законопроект. Он будет касаться междугородних и международных рейсов на поездах и самолетах.