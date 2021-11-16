Депутаты Госдумы получили проект о поправках к закону об иноагентах

Комитет Госдумы по развитию гражданского общества изучит документ о поправках к закону об иноагентах. Об этом сообщили в пресс-службе комитета.

Совет при президенте РФ по развитию гражданского общества и правам человека (СПЧ) и Союз журналистов России (СЖР) предложили внести поправки в закон об иноагентах. Предлагается сначала выносить предупреждение потенциальным иноагентам и давать им время на исправление ситуации.

«Документ действительно пришел. Изучаем», — сказал сотрудник комитета в комментарии РИА Новости.

Ранее президент РФ Владимир Путин говорил, что инструмент признания иностранными агентами необходимо совершенствовать. Глава государства пообещал посмотреть размытые критерии закона об иноагентах.