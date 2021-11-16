Глава вологодского ПФР подозревается в незаконном выводе 70 млн рублей

В Вологодской области глава регионального управления ПФР стал фигурантом уголовного дела по статье о злоупотреблении полномочий. Об этом рассказали в пресс-службе регионального управления ФСБ.

Согласно данным следствия, в период с 2015 по 2016 год подозреваемый принимал участие в нелегальном выводе денежных средства с расчетных счетов строительной организации региона, которая находилась на грани банкротства. В результате сумма неуплаты обязательных отчислений а пенсионный фонд составила порядка 70 миллионов рублей, в 452 жителя Вологодской области не получили зарплату (52 млн рублей).

По данному факту было возбуждено уголовное дело по части 3 статьи 285 УК РФ (злоупотребление должностными полномочиями, повлекшее тяжкие последствия). Мера пресечения в отношении подозреваемого еще не была избрана.