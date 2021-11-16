Минтранс России рассчитывает на принятие закона о QR-кодах в транспорте в 2021 году

Закон о необходимости наличия у пассажиров общественного транспорта QR-кодов могут принять уже в этом году. Такое мнение выразил замминистра транспорта Кирилл Богданов.

По его словам, требования о том, чтобы продавать авиабилеты и допускать пассажиров на борт самолета по QR-кодам, будет распространяться не только на российские авиакомпании. В него будут включены и западные перевозчики, добавил Богданов в рамках "Транспортной недели".

«Закон будет распространяться не только на российские авиакомпании, а на все авиакомпании, которые летают на территорию России. Мы их поставим перед фактом», — отметил он.

Данный закон власти страны могут принять уже в этом году. Его процедура будет состоять из стандартных трех чтений, подчеркнул замминистра транспорта.