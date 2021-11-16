Жириновский назвал причину проигрыша сборной России в матче с Хорватией

Сборная России проиграла футболистам из Хорватии потому, что не была политически мотивирована. Такое мнение высказал лидер ЛДПР Владимир Жириновский, намекнув на историческое прошлое центральноевропейского государства. Издание «ПолитНавигатор» цитирует либерал-демократа:

«Где психологическая обработка? Хорватия была на стороне [фюрера Адольфа] Гитлера и уничтожала югославских партизан, коммунистов, в том числе и советских, бежавших из плена. Надо было объяснить нашим футболистам, с кем они играют», — заявил Жириновский.

Парламентарий также раскритиковал российского защитника Федора Кудряшова, который забил единственный мяч той встречи в ворота своей команды. По мнению руководителя фракции ЛДПР в Госдуме, футболист «растерялся».

Global Look Press / Dmitry Golubovich/Global Look Press

Матч между сборными России и Хорватии состоялся 14 ноября. Из-за автогола Федора Кудряшова российские футболисты упустили возможность попасть на чемпионат мира 2022 года напрямую. Теперь им придется участвовать в стыковых матчах.