«Сильная Россия» нашла искажения в школьных учебниках по всеобщей истории

В школьных учебниках по всеобщей истории выявлены фактологические и смысловые искажения, утверждает председатель общероссийского движения «Сильная Россия» Антон Цветков. Он обратился к министру просвещения РФ Сергею Кравцову и помощнику президента РФ, экс-министру культуры Владимиру Мединскому с просьбой проверить выявленные ошибки и устранить их.

Ранее «Сильная Россия» инициировала масштабный аудит используемых школьных учебников по истории. К проверке подключились и другие общественные организации: международный союз бывших малолетних узников фашизма, организация «Офицеры России», движение «Матери России», Российский конгресс народов Кавказа, Союз профсоюзов России и другие.

Основные претензии у экспертов возникли к представлению в учебниках событий XX века. В частности, отмечена фактологическая диспропорция в отношении Сталинградской битвы и Второго фронта, комплиментарные тезисы в отношении Запада. Причину такого изложения Великой Отечественной войны Антон Цветков видит в сильном влиянии фондов американского финансиста Джорджа Сороса, называвшего СССР «соросовской империей», на составителей учебников.

«Большинство учебников подготовлены под эгидой Института всеобщей истории РАН, который в 1990-е годы активно сотрудничал с грантодателями Дж.Сороса. Это исторический факт. Подготовленная в 1990-е годы под диктовку и при финансировании Дж.Сороса содержательная часть учебных пособий благополучно перекочевала в современные школьные учебники. Структуры Дж.Сороса в России признали нежелательными (в 2015 году — прим.ред.), однако дело их живет в умах молодых выпускников школ и учебных заведений среднего образования», — отметил Цветков.

Члены «Сильной России» намерены добиться изменений в содержании учебников всеобщей истории.