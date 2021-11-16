Володин отчитал Жириновского за оскорбления в сторону коммуниста Коломейцева

Председатель Государственной думы Вячеслав Володин отчитал главу фракции ЛДПР Владимира Жириновского за оскорбительные высказывания. Случай произошел во время «правительственного часа» в нижней палате.

Поводом для замечания стали высказывания Жириновского в сторону замглавы фракции КПРФ Николая Коломейцева. Лидер ЛДПР, в частности, назвал коммуниста «ростовским валенком». После этого Володин потребовал отключить микрофон, однако Жириновский продолжил говорить.

«Владимир Вольфович, замечание объявляется. Потому что не имеете права оскорблять депутата Коломейцева», — сказал спикер Госдумы.

Очередной «правительственный час» прошел в Госдуме 16 ноября. В рамках заседания генеральный прокурор РФ Игорь Краснов рассказал парламентариям о соблюдении социальных гарантий и прав граждан.