МФЦ начали выдавать россиянам бумажные сертификаты о вакцинации от COVID-19

Жители России могут получить бумажные сертификаты о вакцинации от коронавирусной инфекции в многофункциональных центрах (МФЦ).

Не так давно премьер-министр России Михаил Мишустин подписал постановление о начале выдачи бумажных прививочных сертификатов через МФЦ. Начиная с 16 ноября получить их могут как вакцинированные, так и переболевшие COVID-19. Кроме того, оформить документ могут люди, у которых есть медотвод к процедуре.

Обратиться за сертификатом могут граждане, не зарегистрированные на портале «Госуслуги». Также оформить его таким образом смогут люди, которые не имеют возможности распечатать документ.

В сертификате, который будет выдаваться МФЦ, будут указаны все персональные данные человека, информация о сделанной прививке (дата, название вакцины, а также место, где была сделана прививка). Кроме того, сертификат будет включать в себя медицинские противопоказания, QR-код и информацию о перенесенном коронавирусе.